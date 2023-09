Tha 30 bliadhna ann bho chluich sgioba rugbaidh nam ban aig Alba a' chiad ghèam eadar-nàiseanta aca.

Dìreach bliadhna an dèidh sin, chuir iad romhpa fhèin Cupa na Cruinne a chumail an seo nuair a tharraing an Òlaind a-mach bho bhith a' cumail na farpais aig a' mhionaid mu dheireadh.

A-nis tha cuid dhe na bha san dearbh sgioba sin an sàs ann an dealbh-cluiche mun àm eachdraidheil a bha siud. Tha an aithris seo aig Màiri Riddoch ...