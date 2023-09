Tha miann làidir an Eilean Luinn an Earra-Ghàidheal nach tèid sgoil an eilein a dhùnadh buileach glan.

Tha i air a bhith dùinte rè-ùine 'son trì bliadhna a-nis agus tha am pròiseas foirmeil air tòiseachadh gus a dùnadh gu tur.

Ach tha muinntir an eilein airson a glèidheadh 's iad an dòchas teaghlaichean le clann a thàladh, mar a tha Andreas Wolff ag aithris.