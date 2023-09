Tha 100 bliadhna ann cha mhòr chun an là bho chuir am Morair Leverhulme cùl ri Leòdhas.

An t-seachdain seo tha sinn gu bhith a' coimhead ri cò bh'ann am "Bodach an t-Siabainn", mar a chanadh iad ris.

Dè thug dha na h-Eileanan e, dè chaidh ceàrr agus dè an dìleab a dh'fhàg e às a dhèidh?

Seo a' chiad aithris ann an sreath bho Ruaraidh Rothach.