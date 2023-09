Taigh-tasgaidh Chille Mhàrtainn air fosgladh

Às dèidh dà bhliadhna agus obair ùrachaidh luach seachd muillean not, dh'fhosgail Taigh-tasgaidh Chille Mhàrtainn ann am Meadhan Earra-Ghàidheal.

Tha an t-ionad a' ceangal dà thogalach a bh' ann roimhe ann an aon àite, agus e suidhichte ann am fear de na sgìrean as cudromaiche ann an Alba airson arc-eòlais.

Tha còrr air fichead mile artaigal-eachdraidheal anns an taigh-tasgaidh, a bha air an lorg anns an iomadh càrn agus cearcall-cloiche san sgìre mun cuairt.

Chaidh Seonaidh MacCoinnich a choimhead air an togalach ùr.