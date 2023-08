Tha daoine còrr air a thrì uidhir nas deònaiche barrachd a chosg air biadh mara ann an àiteachan far am faic iad sgothan iasgach, an leithid Mhalaig 's an Òbain.

Sin a-rèir rannsachaidh a rinn Institiùd Hutton ann an Obar Dheathain. Le tuilleadh fiosrachaidh, aig Andreas Wolff.