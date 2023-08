Chaidh sgeama ùr gus dìon a chuir air dachanan ann an Caol a' Ghearasdain bho thuiltean fhosgladh gu h-oifigeil an-diugh.

Tha dùil gum bi mu 300 dachaigh sa Chaol agus ann an Taobh Lòchaidh air an dìon fo'n sgeama a chosg £11m. Tha an aithris seo aig Seonaidh MacCoinnich.