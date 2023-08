An lorgan Johnson is Boswell

Tha Dà-cheud gu leth bliadhna ann bho fhear de na tursan a b' ainmeile - agus a bu chonnspaidiche - a chaidh a ghabhail a-riamh timcheall na Gàidhealtachd agus nan Eilean.

B' e sin turas an Dr Samuel Johnson agus Seumas Boswell, an dithis sgrìobhadairean ainmeil, as t-Fhoghar 1773.

Ràinig iad Inbhir Narann air an t-27mh là den Lùnastal, agus shiubhail iad às an sin chun an Eilein Sgitheanaich.

Chaidh Ruairidh MacÌomhair agus Steven MacFhionghain againne air an dearbh shlighe...