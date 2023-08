Staing ann an ìrean-pàighidh, cosgaisean bith-beò a' dol an àirde, agus teicneolas ùr a' cur obraichean ann an cunnart ann an iomadh gnìomhachas.

B' e sin suidheachadh na dùthcha seo aig toiseach na naoidheamh linn deug.

Aig an àm seo, nochd na Luddites.

Ged a tha an t-ainm Luddite tric ga chleachdadh mar chàineadh orra-san nach iarradh adhartas a dhèanamh, tha leabhar ùr a' nis a' feuchainn ri sealltainn gun robh amasan nas fharsainge aca.

Seo Calum MacLeòid.