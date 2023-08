Cheannaich a' choimhearsnachd ann an Inbhir Aora an cidhe aca airson £55,000 agus iad an dòchas a chàradh is a sgeadachadh.

Bha an cidhe dùinte bho chionn iomadach bliadhna, ach tha iad an dùil fhosgladh a-rithist as t-Earrach.

Tha an aithris seo aig Andreas Wolff.