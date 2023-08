Cluichidh Camanachd an Òbain 's Ceann a' Ghiùthsaich ann an cuairt dheireannach Chupa MhicAmhlaigh, is sgioba an Òbain a' feuchainn ri stad a chuir air an sgioba à Bàideanach bho bhith togail an t-siathamh duais aca sreath a chèile.

Tha Ceann a' Ghiùthsaich dusan puing air thoiseach air an Òban sa phrìomh lìg an-dràsta, ach tha fios aca gum bi geam duilich romhpa aig Pàirce Mhossfield.

Seo Ailean MacLeòid.