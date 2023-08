Tha buidheann air a' Chomraich air cead-dealbhachaidh fhaighinn gus seann eaglais san sgìre a leasachadh mar ghoireas coimhearsnachd.

Tha Companaidh Coimhearsneachd na Comraich air an togalach ann an Camas Tearrach a cheannach - agus iad an dùil gum bi oifisean ann agus àite 'son tachartasan coimhearsneachd ann air a' cheann thall.

Tha an aithris seo aig Shona Nic a' Phiocair.