Chaidh ath-chruthachadh a dhèanamh dhen aodach a bh' air a' Phrionnsa Teàrlach nuair a thug e a chreids gur e boireannach a bh' ann is e a' teicheadh às dèidh Chùil Lodair. Rinn neach-eachdraidh aodaich èideadh mar a bhiodh air a' phrionnsa is e a' leigeil air gur e Betty Burke a bh' ann ann am Beinn na Fadhla. Seo Shona NicDhòmhnaill: