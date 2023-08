Hawaii

Thuirt oifigich ann an Hawaii gu bheil làn dùil aca gum bi àireamh nam mairbh gu math nas motha fhathast an dèidh nan teinneachan mòra an sin. Tha fios ann gun do chaill 93 duine am beatha ach tha ceudan eile fhathast a dhìth.

Carthannasan Nàdair

Dh'iarr còrr is 25 carthannas nàdair air còig prìomh phàrtaidhean poileataigeach na h-Alba iad obrachadh còmhla an aghaidh atharrachadh na gnàth-shìde. Tha Comann Dìon nan Eunlaith am measg nam buidhnean air a bheil dragh gun deach prìomh ghealltanasan, mar sgìrean fìor-ghlèidhte air muir, a chur an dàrna taobh no gun deach dàil orra.

Deugaire

Dh'innis na poilis gu bheil deugaire air nach robh sgeul air taobh siar Loch Abair slàn, sàbhailte. Bha seirbheisean èiginn a' coimhead son Isaac Johnson, 17, nach do thill dhachaigh ann an Gleann Mhùideirt oidhche Shathairne.

Aiseag a' Chorrain

Tha troimhe-chèile uair eile air aiseag a' Chorrain agus am Maid of Glencoul air bristeadh sìos a-rithist. 'S i am Maid of Glencoul a tha a' seòladh an sin an àite prìomh bhàta na seirbheis, an MV Corran, a bhrist sìos bho chionn còrr 's deich mìosan agus nach till ro dheireadh na mìos seo. Chan eil ann a-nis ach seirbheis do luchd-siubhail air chois eadar Àird Ghobhar agus an Gearasdan. Thuirt Comhairle na Gàidhealtachd, a tha a' ruith Aiseag a' Chorrain, gu leig iad fios cho luath 's a tha am Maid of Glencoul deiseil son tilleadh gu seirbheis.

Toitean

Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' beachdachadh air teachdaireachd a chur am broinn phacaidean thoitean ag iarraidh air daoine sguir a' smòcadh. Bhiodh fiosrachadh an sin mu bhuannachd slàinte agus cùmhnadh airgid le sguir de smòcadh. Tha 50 bliadhna bho thòisich rabhadh air taobh a-muigh phacaidean.

Ucràin

Thuirt an Ucràin gun tug an Ruis sreath ionnsaighean dròn agus rocaid air port Odessa ann an ceann a deas na dùthcha a-raoir. Thuirt oifigich Ucràinianach gun do chuir iad stad orra uile ach gun deach togalaichean a mhilleadh nuair a thuit spruilleach orra.

Criogaid Alba

Thuirt Criogaid Alba gu bheil iad a' rannsachadh tachartas aig geam ann an Grianaig Disathairne. Thuirt a' bhuidheann-riaghlaidh nach eil àite sam bith aig gràin-cinnidh sa spòrs an dèidh aithrisean gun deach dìmeas a dhèanamh air umpire. Thuirt Criogaid Alba gu bheil rannnsachadh eucoir a' dol air adhart.