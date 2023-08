Neartaich Camanachd an Eilein Sgitheanaich an suidheachadh aca ann am Prìomh Lìog na h-iomain is iad a' soirbheachadh 3-0 ann an Yoker an aghaidh Ghlaschu Meadhan Earra-Ghàidheal.

Tha sin a' fàgail gu bheil GMA fhein fhathast ochd puingean air dheireadh air a' Mhanachainn aig bonn na lìge, is sgioba na Manachainn air calll air falbh bhon taigh aig Caol Bhòid Disathairne.

Tha na Sgitheanaich san treas àite bhon bhonn, ach chan eil iad a' faireachdainn buileach sàbhailte fhathast.

Bha Calum MacAmhlaigh aig a' gheama.