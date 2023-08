Fògarraich

Chaill 41 fhògarrach am beatha nuair a chaidh bàta fodha far chosta na h-Eadailt. Rinn maoir-chladaich na h-Eadailt cobhair air ceathrar. Chaidh an soitheach fodha faisg air eilean Lampedusa an dèidh falbh à Tuinisia.

Teine

Tha dragh ann gun do chaill 11 am beatha ann an teine aig dachaigh shaor-làithean air taobh sear na Frainge far an robh buidheann chiorramach a' fuireach. Bha cha mhòr 80 de luchd-smàlaidh aig an teine ann an Wintzenheim faisg air crìoch na Gearmailt. Bha an fheadhainn a tha a dhìth ann am buidheann à baile Nancy air taobh sear na Frainge.

Aonta Riaghlaidh

Dh'innis Ceit Fhoirbeis, a sheas 'son ceannas an SNP, dhan BhBC, gum bu chòir bhòt a bhith aig ballrachd a' phàrtaidh air an aonta riaghlaidh le Pàrtaidh Uaine na h-Alba. 'S ann air Aonta Thaigh Bhòid ann an 2021 a tha a' cho-bhanntachd riaghlaidh stèidhichte, ach tha feadhainn de bhallrachd an SNP mì-thoilichte le poileasaidhean, mar sgìrean fìor ghlèidhte aig muir agus còraichean aithne-gnè.

A9

Tha Pàrlamaid na h-Alba a' cumail co-chomhairleachaidh eile air dùblachadh rathad an A9 eadar Inbhir Nis agus Peairt. Fhuair Comataidh nan Athchuingean aig Holyrood athchuinge a tha a' togail dragh mu chion adhartais leis a' phròiseict. Gheall Riaghaltas na h-Alba aig aon àm gum biodh an dùblachadh deiseil ro 2025 ach tha iad ag ràdh a-nis nach tachair sin.

Èirinn

Tha dragh ann mu shàbhailteachd oifigearan poilis ann an Èirinn a Tuath an dèidh mar a chaidh ainm, dreuchd agus àite-obrach a h-uile oifigeir a chuir air-loidhne. Thuirt Seirbheis Phoileas Èireann a Tuath gu bheil iad duilich mun mhearachd as coireach gun do thachair sin. Tha dragh ann gum faodadh buidhnean eas-aontach Poblachdach am fiosrachadh a chleachdadh airson feuchainn ri ionnsaigh a thoirt air oifigearan.

Eaconomaidh

Tha rannsachadh ùr ag ràdh gu bheil nas lugha cosnaidh agus tuarasdail air a' Ghàidhealtachd, anns na h-Eileanan agus anns an Ear-Thuath a' cur màill air eaconomaidh na h-Alba gu lèir. Tha an aithisg a dh'fhoillsich an t-Institiud 'son Sgrùdaidhean Fioscail an-diugh ag ràdh gu bheil gnothach mòr aig crìonadh ann an gnìomhachas na h-ola agus gas ri mar a tha Alba a' tuiteam air dheireadh air a' chòrr den Rìoghachd Aonaichte. Agus tha sgioba eòlaichean eile ag ràdh gur e fàs gu math corrach a bhios ann an eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte airson dà bhliadhna fhathast. Tha Institiud Nàiseanta an Rannsachaidh Eaconomaich agus Shòisealta ag ràdh gur e ìre atmhorachd àrd agus barrachd cion-cosnaidh as coireach.