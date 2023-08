Tha dragh ann an Uibhist mun dòigh sa bheil gunnera, lus mòr coltach ri rùbrab, a' sgapadh agus a' mùchadh lusan eile a tha a' fàs mun cuairt air.

Chan eil gunnera nàdarra do dh'Alba agus tha e doirbh faighinn caoidhteas dheth.

Ach, às deidh cùrsa, air a chur air dòigh le Fearann Coimhearsnachd Innse Gall an t-seachain-sa, bidh teisteanas aig co-dhiù aon duine ann an Uibhist am puinnsean a tha a' marbhadh an lusa a chleachdadh.

Tha an aithris seo aig Shona Nichòmhnaill.