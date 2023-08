Tha draghan ann am Malaig agus Mòrar mu cho-dhùnadh NHS na Gàidhealtachd dachaigh-cùraim Ionad Mhic an Tòisich a dhùnadh rè ùine air sgàth trioblaidean fastaidh.

Tha seachdnar luchd-còmhnaidh anns an dachaigh ach thathas air planaichean a thòiseachadh airson an gluasad, còmhla ris an luchd-obrach, gu ionadan eile anns an sgìre. Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris ...