Tha aistean gan sireadh airson cruinneachadh ùr a tha a' toirt sùil air beatha agus leabhraichean an sgrìobhadair Nan Shepherd.

Tha a cliù air a dhol am meud sna beagan bhliadhnaichean a dh'fhalbh.

Ach leis a' chliù sin a' crochadh gu mòr air an leabhar as ainmeil aice, 'The Living Mountain', tha obair a-nis a' dol gus toirt am follais gur e sgrìobhadair cudromach a bh' innte ann an iomadh dòigh.

Tha an aithris seo aig Calum MacLeòid.