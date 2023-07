Tha leth-cheud bliadhna ann an-diugh bho thachair fear de na teintean taigh-òsta a bu mhiosa a-riamh ann an Alba.

Chaill deichnear am beatha às dèidh teine ann an Taigh-òsta an Esplanade san Òban ann an 1973.

Tha Seonaidh MacCoinnich ag aithris.