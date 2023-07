Naidheachdan 11.00m

Rhodes

Thuirt Oifis nan Dùthchannan Cèin gu bheil eadar 7000 agus 10,000 de luchd-turais Breatannach air Eilean Rhodes sa Ghreug far a bheil teineachan fiadhaich air mìltean dhaoine a chur a-mach às na dachannan agus às na taighean-òsta. Tha companaidhean shaor-làithean a' cur phlèanaichean falamh a-null airson daoine a thoirt dhachaigh. Tha dà eilean Greugeach eile, Corfu agus Evia, air staid èiginn a ghairm agus iad ag iarraidh air daoine an dachaigh fhàgail.

Anjem Choudary

Tha dùil ris a' chlèireach radaigeach Anjem Choudary ann an Cùirt nam Maighstirean ann an Westminster an-diugh. Tha trì casaidean ceannairc na aghaidh.

Murt

Tha fear fo chasaid gur e a mhurt boireannach às Alba. Chaidh corp Colette Law, 26, agus a bhuineadh do Ghrianaig, fhaighinn ann an teanta taobh a-muigh eaglais ann an Spalding ann an Lincolnshire an t-seachdain seo chaidh. Tha dùil ri Paul Neilson, 30, anns a' chùirt an-diugh.

An Spàinn

Tha coltas glasadh poileataigeach anns an Spàinn an dèidh taghadh coitcheann an-dè anns nach d' fhuair pàrtaidh seach pàrtaidh mòr-chuid. Dh'fhàg buil an taghaidh an dà chuid an làmh dheas agus an làmh chlì gun slighe shoilleir gu riaghaltas ùr a stèidheachadh.

Tubaist bhàsmhor

Tha na poilis ag iarraidh fiosrachaidh bho dhuine sam bith a chunnaic tubaist rathaid ann an Gleann Comhann anns an do chaill duine, a bha 35, a bheatha. Thachair an tubaist air rathad an A82 mu mheadhan-là an-dè.

Tubaist an Inbhir Nis

Tha gille seachd bliadhna de dh'aois anns an ospadal ann an Dùn Èideann an dèidh a leagail le càr ann an Inbhir Nis. Thachair sin air Rathad Thornbush mu 11:40m an-dè. Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh bho dhuine sam bith as aithne dad mun chùis.