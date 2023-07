Tha dùil gun tèid app fon-làimhe gus biadh òrdachadh a chur air bhog ann an Leòdhas agus na Hearadh.

'S e "Island Eats" an t-ainm a bhios air agus tha dòchas ann gun toir e cothrom do ghnothachasan òrdughan fhaighinn air loidhne an àite a bhith a' cur fòn thuca agus a bhith gan togail.

Tha dùil gur e seo a' chiad app de sheòrsa anns na h-eileanan, mar a tha Ailig John Moireasdan ag aithris ...