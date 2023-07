Tha Urras Phort Rìgh is a' Bhràighe ag ràdh gu bheil còmhraidhean onarach a dhìth le Comhairle na Gàidhealtachd feuch dè an t-slighe air adhart gus leasachadh ceart a thoirt air Cidhe Phort Rìgh.

Tha seo a' tighinn agus coltas ann nach dèan an t-ughdarras ionadail tagradh eile son maoineachadh Levelling Up às dèidh dha faileachadh orra taic fhaighinn bhuapa sa chuairt mu dheireadh. Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid ...