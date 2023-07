Tha sgioba nan Eilean Siar a' dèanamh an slighe dhachaigh bho Gheamaichean nan Eilean - le còig buinn nan uchd.

Chan eil coltas ann gu bheil iad an dùil mòran fois a ghabhail agus leth-shùil aca mar-thà air na h-ath-gheamaichean a bhios ann an Arcaibh an ceann dà bhliadhna.

Seo Ailean MacLeòid.