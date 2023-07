Bha sgioba lùth-chleasachd nan Eilean Siar an dòchas gun tigeadh bonn aig Geamaichean nan Eilean ro dheireadh na seachdain - agus cha tàinig aonan, ach a dhà an-diugh ann am farpais an leth-mharathon.

Thog Lewis MacAilpein bonn airgid ann am farpais nam fear, le Muriel NicLeòid agus Mhairi Hall a' cosnadh bonn umha ann am farpais sgioba nam ban.

Fhuair Alasdair MacIllinnein facal orra.