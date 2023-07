Chaidh dealbh-chluich ùr air an àrd-ùrlar son a' chiad uair ann am Port Righ air an t-seachdain sa chaidh.

50 bliadhna bhon a nochd 'The Cheviot, The Stag and The Black, Black Oil', tha 'The Chariot, The Flag and The Empty, Empty Houses' a' togail air cuspairean mòra an là an-diugh san Eilean Sgitheanach, a leithid turasachd, fèin-aithne agus cion taigheadais.

Tha Gilleasbuig MacDhòmhnaill ag aithris.