Chaidh Fèis Saidheans a chumail am Barraigh, a bha ag amas air an òigridh agus clann-nighinn gu sònraichte a bhrosnachadh 'son a dhol an sàs ann an dreuchdan teicneòlais, einsinniridh, matamataig agus saidheans.

'S iad dithis mhàthraichean às an eilen fhèin a chuir ri chèile i.

Le tuilleadh, seo Shona NicDhòmhnaill.