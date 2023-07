Thèid sgioba WIIGA a riochdachadh ann am farpais goilf nam ban airson a' chiad turas riamh aig Geamannan nan Eilean ann an Guernsey.

'S i Sìne NicNeacail an aon tè a bhios ann - agus i a' siubhal ann an oidhirp boireannaich nan eilean a bhrosnachadh a dhol an sàs.

Tha dòchas ann gun cuidich seo ann a bhith a' cur sgioba cheart ri chèile airson Gheamannan Arcaibh an ceann dà bhliadhna.

Tha Alasdair MacIllinnein ag aithris.