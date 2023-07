Thuirt Bòrd Slàinte na Gàidhealtachd gu bheil iad a' dèanamh adhartais gus barrachd sheirbheisean a thoirt seachad san dachaigh san Eilean Sgitheanach gus nach bi na h-uimhir de dhaoine feumach air cùram ospadail.

Ach le 75 bliadhna bho chaidh an NHS a stèidheachadh, tha dragh ann an ceann a tuath an eilein gu seachd àraid mu sheirbheisean slàinte na sgìre.

Tha Alasdair MacLeòid ag aithris.