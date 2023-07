Chaidh Seudan a' Chrùin Albannaich a thoirt seachad gu foirmeil don Rìgh Teàrlach III aig cuirm ann an Dùn Èideann.

Bha sluagh mòr air nochdadh air sràidean a' bhaile gus an tachartas a chomharrachadh - is luchd-iomairt an aghaidh na monarcachd cuideachd air cruinneachadh.

Tha Annabel NicIllinnein ag aithris.