Chan eil an seo ach a' chiad chaismeachd agus tha tuilleadh ri thighinn. Sin an teachdaireachd a bh' aig feadhainn a bha a' togail fianais ann an Glaschu an-diugh, an aghaidh staing aiseagan Uibhist a Deas, agus mar a tha CalMac agus Riaghaltas na h-Alba ga làimhseachadh.

Tha seo a' tighinn agus Loch Baghasdail air a bhith as aonais aiseag fad na mìos, agus an Lord of the Isles ann an Ìle airson beàrn a lìonadh.

Tha Annabel Nic'illinnein ag aithris...