Ochd bliadhna mus deach an Titanic fodha, bha call beatha mòr aig muir far Ròcail còrr is dà cheud mìle an iar air na h-Eileanan Siar.

Chaidh an SS Norge fodha ann 1904 agus chaill còrr air 600 duine am beatha.

Chaidh an fheadhainn a fhuair às beò a chur air tìr ann an Steòrnabhagh.

Tha Ruaraidh Rothach air a bhith a' bruidhinn ri càirdean aon duine a fhuair às agus a rinn beatha ùr dha fhèin anns na Stàitean Aonaichte ...