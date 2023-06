Cosgais a' Bhith-beò

Cha tàinig an lùghdachadh ris an robh dùil ann an cosgaisean bith-beò is na figearan bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta an-diugh ag innse gun do dh'fhuirich ìre na h-Atmhorachd anns a' Chèitean aig 8.7%, dìreach mar a bha anns a' Ghiblean. Bha eòlaichean a' sùileachadh ìsleachadh gu 8.5%.

Fiachan an Riaghaltais

Sheall figearan oifigeil gu bheil, airson a' chiad uair bho 1961, fiachan an Riaghaltais nas motha na tha toradh bliadhnail gnìomhachais agus seirbheisean na Rìoghachd Aonaichte air fad. Ghabh Roinn an Ionmhais mu £20bn air iasad anns a' Chèitean, 's tha sin cha mhòr £11bn a bharrachd air an aon mhìos an-uiridh.

Fearghas Ewing

Tha e coltach gu bheil an SNP a' beachdachadh air a' chuip a thoirt bho Fhearghas Ewing, a bha aig aon àm ann an caibineat Riaghaltas na h-Alba, an dèidh dhasan bhòtadh an aghaidh an Riaghaltais ann am moladh cion-earbsa ann am Ministear na h-Eaconomaidh Cearcallaich. Thuirt Mgr Ewing, ball Inbhir Nis agus Inbhir Narann aig Holyrood, nach eil earbsa tuilleadh aig luchd-gnothaich ann an Lorna Slater an dèidh do sgeama ath-chuairteachaidh nam botal tuiteam às a chèile, agus gum bu chòir a cur às an dreuchd.

Bàt-aigeann

Thuirt maoir-chladaich sna Stàitean Aonaichte gun tàinig fuaim às a' mhuir san sgìre san deach bàta-aigeann beag le còignear air bòrd a dhìth. Tha aithrisean ann gu bheil mu luach là de dh'ocsaidean aca air fhàgail.

CalMac

Dh'aidich Àrd-Oifigear Chaledonian Mhic a' Bhriuthainn, Robbie Drummond, nach eil ìre na seirbheis aca bho chionn ghoirid math gu leòr, agus gun gabh iad ri beachd air a' bhuaidh a tha sin a' toirt air coimhearsnachdan. Bha Mgr Drummond agus bho Chòmhdhail Alba aig coinneimh phoblaich ann an Uibhist a Deas an-raoir, far an do chruinnich mu 250 de mhuinntir an àite. Tha mì-thoileachas mòr san sgìre mun dòigh san deach an t-seirbheis eadar Loch Baghasdail agus tìr-mòr a chur dheth a' mhòr-chuid den mhìos seo ri linn trioblaidean ann an àiteachan eile ann an lìonra ChalMac.

An Ucràin

Tha luchd-poiliteags agus luchd-gnothaich bho air feadh an t-saoghail a' cruinneachadh ann an Lunnainn a dheasbad ath-thogail na h-Ucràin fhad 's a mhaireas an cogadh leis an Ruis agus às a dhèidh. Bidh Rishi Sunak a' tabhann còrr is £200bn le barantas bho Bhanca na Cruinne.

Pàigheadh

Chaidh faisg air £7m de chàintean air còrr is 200 companaidh nach tug am pàigheadh as lugha a tha ceadaichte dhan luchd-obrach - WHSmith agus Marks and Spencer nam measg. Thuirt WHSmith gur e mearachd gun fhiosta a rinn iad, agus thuirt M&S gun do cheartaich iad a' chùis cho luath 's a chaidh innse dhaibh.