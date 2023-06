Thuirt NHS na Gàidhealtachd gum bi cùram èiginneach ri fhaighinn seachd là san t-seachdain a-rithist aig Ospadal Phort Rìgh bhon Ghiblean sa tighinn.

Ach, chan eil planaichean ann airson an t-seirbheis seo a thoirt seachad air an oidhche, mar a mhol an t-Oll. Sir Lewis Ritchie ann an aithisg a dh'fhoillsich e bho chionn còrr is còig bliadhna. Tha an aithris seo aig Fionnlagh MacIllInnein …