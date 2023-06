Taic ga mholadh airson gluasad a sgìrean Gàidhlig

Thuirt Rùnaire na h-Eaconomaidh, Niall Gray, gun toireadh an riaghaltas sùil gheur air molaidhean bho aithisg ùr air cothroman eaconomach dhan Ghàidhlig.

Am measg eile, tha an aithisg a chaidh fhoillseachadh an-diugh a' moladh taic-airgid do dhaoine gus dachaigh a cheannach ann an sgìrean far a bheil a' Ghàidhlig nas treasa, agus piseach a thoirt air duilgheadasan bun-structair anns na sgìrean sin cho luath sa ghabhas. Tha am fear-naidheachd poileataigeach againn, Niall O'Gallagher, ag aithris ...