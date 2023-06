Thuirt am BPA Ceit Fhoirbeis gu bheil i aig crois-rathaid na beatha - às dèidh na thachair dhith thairis air a' bhliadhna a chaidh seachad - is gu bheil e fhathast ri fhaicinn an seas i airson na Pàrlamaid aig Holyrood a-rithist.

Bha i a' bruidhinn ann am Port Rìgh far an do cùm i a' chiad surgery aice san Eilean Sgitheanach bho thill i a dh'obair às dèidh do leanabh a bhith aice.

Seo Alasdair MacLeòid.