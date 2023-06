Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil cothrom ann a' Ghàidhlig a bhrosnachadh gu h-eadar-nàiseanta le a bhith a' neartachadh cheanglaichean le sliochd nan Gàidheal thall thairis.

Thuirt Rùnaire a' Chùltair is Cùisean Taobh a-Muigh na h-Alba, Aonghas Robasdan, gu bheil uidh mhòr am measg sliochd nan daoine a dh'fhàg Alba ann an cultar is cànan nan Gàidheal.

Tha Ailean Peutan ag aithris.