Thèid a' phoball agus luchd-smàlaidh na h-Alba a chur ann a cunnart ma thèd an àireamh do charabadan-smàlaidh a ghearradh.

Sin a rèir an aonaidh, an FBU, agus Seirbheis Smàlaidh agus Teasairginn na h-Alba air innse gu feum iad airgead a chùmhnadh.

Tha an t-seirbheis ag ràdh gur e an roghainn is sàbhailte deich de na carbadan aca a' ghearradh.

Chaidh Nicole Mhoireach a Pheairt, a thadhail air fear de na stèiseanan a chailleas carabad.