Boris Johnson

Thàinig rannsachadh pàrlamaid dhan cho-dhùnadh gun tug Boris Johnson an car a dh'aona-ghnothach às a' Phàrlamaid iomadh turas na aithrisean air na pàrtaidhean aig Sràid Downing aig àm a' ghlasaidh. Seo a' chiad uair a chaidh dearbhadh air prìomhaire gun do rinn iad fìor dhroch dhìmeas air Pàrlamaid. Thuirt Comataidh nam Pribhileidean, air a bheil mòr-chuid Thòraidheach, gum biodh iad a' moladh casg 90 là air an t-seann phrìomhaire, mura b' e gun do dh'fhàg e fhèin a dhreuchd mar bhall-pàrlamaid an t-seachdain seo chaidh. Thuir Mgr Johnson gu bheil an aithisg "gun chiall" is gun d'fhuair iad ciontach e a dh'aindeoin na firinne.

Joanna Cherry

Dh'fhosgail poilis rannsachadh mu mhaoigheadh air-loidhne air beatha a' bhuill-phàrlamaid aig an SNP, Joanna Cherry. Thuirt Ms Cherry, ball Iar-Dheas Dhùn Èideann ann an Westminster, gun deach maoigheadh oirre dà thuras air Twitter. Tha na Poilis Metropolitan a' rannsachadh na cùise fo Achd a' Chonaltraidh 2003.

A' Ghrèig

Tha trì là de chaoidh nàiseanta anns a' Ghrèig an dèidh tubaist aig muir anns an deach mu 80 fògarrach a bhàthadh. Tha e coltach gu bheil ceudan eile a dhìth an dèidh dhan bhàta a bha air slighe à Libia a dhol fodha far chost a deas na Grèige an-dè.

Aillse

Tha Riaghaltas na h-Alba a' foillseachadh ro-innleachd deich bliadhna 'son cùraim aillse. Gheall Rùnaire na Slàinte, Mìcheal MacMhathain, airgead a chosg air dearbhadh agus leigheas tràth. Tha am fiosrachadh as ùire ag ràdh nach robh riamh roimhe uimhir de dhaoine an Alba a' feitheamh còrr 's dà mhìos airson cùraim aillse ann an èiginn.

Rathaidean

Tha cha mhòr dà thrian nas lugha aig Comhairle nan Eilean Siar ri chosg air rathaidean na bha aca bho chionn dusan bliadhna. Dh'innis an cathraiche Ùisdean Robastan do Chomataidh na Còmhdhail nach eil aca na chumas rathaidhean faisg air an ìre aig an robh iad agus gu bheil co-dhùnaidhean doirbhe rompha a thaobh dè bhios iad a' càradh.

Maurice Taylor

Chaochail fear a bha na easbaig ann an Gall-Ghàidhealaibh aig aon àm. Bha Maurice Taylor 97 agus b' e an t-easbaig Caitligeach a bu shine anns an Rìoghachd Aonaichte. Bhoineadh e bho thùs do Shiorrachd Lannraig agus an dèidh ùine san arm aig deireadh an Dàrna Chogaidh chaidh a dhèanamh na shagart ann an 1950.