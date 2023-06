Chaidh cuirm a chumail 'sa Chrìonan ann an Earra Ghàidheal air an deireadh sheachdainn a comharrachadh ceann bliadhna fear de na bàtaichean 'puffer' is sine a tha fhathast air bhog.

Thogadh VIC 32 ann a Yorkshire bho chionn 80 bliadhna airson bathar a thoirt gu bailteann beaga agus eileanan far chosta an iar na h-Alba.

An-diugh 'se luchd turais a tha i a giùlain, mar a tha Seonnaidh MacCoinnich ag aithris.