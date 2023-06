Dhearbh am Prìomh Mhinistear an-diugh gun tèid ath-sgrùdadh a dhèanamh air mar a tha CalMac a' gluasad aiseagan mun cuairt gus beàrnan ann an seirbheisean a lìonadh.

Tha duil ri Àrd-Oifigear ChalMac, Robbie Druimeanach, ann an Uibhist a Deas Diluain, is mì-thoileachas a' leantainn mun dòigh anns an deach seirbheis Loch Baghasdail a chur dheth gu deireadh na mìos seo.

Seo Darren Linc.