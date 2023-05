Na poilis

Tha oifigearan a thogas dragh mu dhì-meas air boireannaich agus gnè ann am Poileas Alba ag ràdh gu bheil iad fhèin an uair sin nan targaid airson leth-bhreith. Tha Ùghdarras Poileas na h-Alba a' deasbad aithisg ùr air an dearbh chùis sin an-diugh. Dh'aidich an t-Àrd Chonstabal an t-seachdain seo chaidh gu bheil dìmeas agus gràin-chinnidh na thrioblaid ann am Poileas Alba.

An Ruis

Thàinig rabhadh bho sheann cheann-suidhe na Ruis, Dmitry Medvedev, gu bheil taic na Rìoghachd Aonaichte dhan Ucràin a' fàgail oifigich Breatannach nan targaid laghail aig an Ruis. Thuirt Mgr Medvedev a tha na dhlùth charaid do Vladimir Putin, agus a tha a' suidhe air comhairle na tèarainteachd aige, gu bheil Breatainnn an sàs ann an cogadh neo-oifigeil an aghaidh na Ruis.

SNP

Tha gu meadhan-oidhche a-nochd aig buidheann an SNP ann an Westminster na cunntasan làn-sgrùdaichte aca a thilleadh. Leig na luchd-cunntais a bha aca an obair sin dhiubh as t-fhoghar an-uiridh ged nach tàinig sin am follais gu poblach chun a Ghiblein am bliadhna. Mur a till iad na cunntasan ron cheann-ùine a-nochd, dh'fhaodadh buidheann an SNP ann an Westminister còrr is millean not de thaic airgid a chall.

Botail

Thuirt Ministear na h-Eaconomaidh Cearcallaich, Lorna Slater, gum feum i tomhas a dhèanamh air an fhiach a dhol air adhart le sgeama ath-chuairteachadh nam botal. Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' diùltadh glainne anns an sgeama sin agus iad ag ràdh nach bi sgeamachan èifeachdach mur a bi iad cothromach air feadh na dùthcha.

Coiria

Chaidh staid èiginn a ghairm airson ùine na bu tràithe an-diugh ann am pàirtean de Iapan agus Coiria a Deas an dèidh do Choiria a Tuath saideal a chur dhan iarmailt. Thuirt Coiria a Tuath gun do dh'fhaillich an t-inneal agus gun do thuit an saideal dhan chuan.

Aonta malairt

Thàinig aonta malairt ùr na Rìoghachd Aonaichte le Astràilia agus New Zealand, an dèidh Brexit, gu bith an-diugh. Chaidh cur às dhan a h-uile taraif air stuth ach tha dragh air tuathanaich ann am Breatainn mu fharpais chothromach agus iad a' cumail a-mach nach eil uimhir de chosgais neo riaghailtean cho cruaidh air tuathanaich ann an Astràilia.

Bradan

Tha Buidheann Dìon na h-Àrainneachd, SEPA, ag iarraidh làraich air a' chost an iar airson bradan fiadhaich a dhìon bho mhialan-mara. Tha eòlaichean ag ràdh gur e mialan as coireach ri crìonadh mòr ann an stoc an èisg. Chomharraich SEPA còrr is ceud làrach ach chan eil nam beachd an-dràsta ach ochd dhiubh sin. Tha dragh air feadhainn gum bi na riaghailtean ro theann ach tha luchd-glèidhteachais ag ràdh nach eil iad a' dol fada gu leòr.