Thuirt ball Gàidhealach ann am Pàrlamaid na h-Alba gu bheil muinntir na sgìre air an cuid foighidinn a chall leis an obair gus an A9 eadar Peairt is Inbhir Nis a dhèanamh dà-fhillte.

Tha Fearghas Ewing, an dùil an gnothach a thogail a-rithist aig Holyrood às dèidh bàs fireannaich ann an tubaist rathaid an t-seachdainn seo chaidh.

Seo Nicole Mhoireach.