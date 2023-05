Chaidh tartan sònraichte fhoillseachadh gus Fèis Ìle a chomharrachadh, 's an fhèis a' tòiseachadh air an deireadh-sheachdain.

Chaidh an tartan a dhealbh le clann-sgoile an eilein, a bha a' gabhail pàirt ann am farpais.

Tha Andreas Wolff ag aithris à Ìle.