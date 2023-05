'S iomadh duine a bhios a' dol eadar Bhatarsaigh agus Rubha Ròbhanais, ann am fìor cheann a tuath Leòdhais, air baidhseagal sa là a th' ann.

Ach mura robh an t-slighe dùbhlanach gu leòr, tha fear dìreach an dèidh a dhèanamh air Penny Farthing aig nach eil gears neo breicichean. Bha Eilidh NicLeòid dha leantainn air an là mu dheireadh dhan turas aige ...