Na Poilis

Dh'aidich Àrd-Chonstabal na h-Alba gu poblach airson a' chiad uair gu bheil Poileas Alba ciontach gu bunaiteach de ghràin-chinnidh, dìmeas air gnè agus dìmeas air boireannaich. Tha e coltach gur e Sir Iain Livingstone a' chiad cheannard poilis anns an Rìoghachd Aonaichte a tha air an leithid aideachadh. Dh'innis e do choinneimh ann an Glashchu gum feum na Poilis sin aithneachadh mus bi atharrachadh sam bith ann, ach thuirt e nach eil a bhriathran a' ciallachadh gu bheil oifigearan poilis fa leth ciontach.

Luchd-iomraich

Dh'èirich àireamhan imrich na Rìoghachd Aonaichte dhan ìre as motha a-riamh, gu 660,000 an-uiridh. Bha manifesto nan Tòraidheadh a' gealltainn an àireamh, eadar na tha a' tighinn agus a' fàgail na dùthcha, a ghearradh.

Cumhachd

Gheibh a' mhòr-chuid an Alba, sa Chuimrigh agus Sasainn gas agus dealan nas saoire a dh'aithghearr an dèidh dhan riaghladair, Ofgem, an cuibhreachadh a ghearradh gu £2,074. Tha sin a' ciallachadh gum bi anns a' chumantas a' mhòr-chuid a' pàigheadh beagan a bharrachd air £400 nas lugha gach bliadhna.

Ceartas Cloinne

Chaidh iarraidh air Riaghaltas na h-Alba atharrachdh mòr a thoirt air siostam ceartais na cloinne. Tha buidhean-obrach fo stiùir an t-Siorraidh Dàibhidh Mackie a' moladh, am measg rudan eile, pàigheadh do bhuill phanalan-cloinne seach an fheadhainn shaor-thoileach a th' ann. Thuirt an Riaghaltas gun toir iad sùil air na molaidhean agus gun till iad le freagairt nas fhaide air adhart air a' bhliadhna.

Aiseagan

Thuirt CMAL, a tha os cionn fastadh bhàtaichean do Chaledonain Mac a' Bhriuthainn, gum bi na ceithir soithichean a tha fo thogail anns an Tuirc an-dràsta, deiseil ann an àm agus air buidseat. Thuirt CMAL gu bheil iad an dòchas an cur gu seirbheis ro dheireadh 2025 còmhla ris an dà bhàta ùr aig Gàrradh MhicFhearghais air Chluaidh a tha gu mòr air dheireadh agus os cionn buidseit.

An Ucràin

Dh'innis am buidheann armaichte Ruiseanach, Wagner, gu bheil na saighdearan aca a' tarraing a-mach à baile Bakhmut air taobh sear na h-Ucràin. Thuirt an ceannard, Yevgeny Prigozhin, gum fàg iad na làraichean sin aig na feachdan Ruiseanach. Thuirt esan air an deireadh-sheachdain seo chaidh gun do ghabh Wagner smachd air a' bhaile an dèidh fad mhìosan de shabaid.