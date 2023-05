Rùnaire na Dùthcha

Thàinig Rishi Sunak gu co-dhùnadh nach do bhrist Rùnaire na Dùthcha còd nam ministearan san dòigh san do làimhsich i cùis dràibhidh cus astair na h-aghaidh an-uiridh. Thuirt am Prìomhaire nach bi rannsachadh ann mu chasaisdean gun do dh'iarr Suella Braverman air seirbhisich chatharra cùrsa dràibhidh aghaidh ri aghaidh a chur air dòigh dhi fhèin, ach thuirt e gum faodadh an suidheachadh a bhith air a làimhseachadh na b' fheàrr.

An Atmhorachd

Thuit ìre na h-atmhorachd anns an Rìoghachd Aonaichte gu nas lugha na 10% 'son a' chiad uair ann an ochd mìosan. Tha figearan Oifis nan Staitistig Nàiseanta ag ràdh gun do thuit an ìre gu 8.7% bho 10.1% anns a' Mhàrt. Thuit atmhorachd a bhìdhe cuideachd beagan ach tha prìs a' bhìdhe fhathast còrr is 19% nas motha na bha aig an àm seo an-uiridh agus thuirt an ONS gum bi ùine ann fhathast mus tig prìs a' bhìdhe anns an fharsaingeach a-nuas.

Boris Johnson

Thuirt fear-labhairt do Bhoris Johnson gur e cuilbheart phoileataigeach na aghaidh a th' ann an casaidean gun do bhrist e tuilleadh de riaghailtean Covid. Thug Oifis a' Chaibineit an seann Phrìomhaire gu aire nam Poileas an dèidh sùil eile a thoirt air na sgrìobh e na leabhar-là mu thachartasan aig Sràid Downing agus aig Chequers.

Tubaist Mhairbhteach

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh mu thubaist-rathaid air Taobh Siar Rois an-raoir anns an deach duine a mharbhadh. Bha an duine, a bha 79, a' dràibheadh càr Volkswagen Polo a bhual ann an drochaid air rathad an A890 aig Srath Charrann mu naoi uairean an-raoir. Bha an rathad dùinte fad uairean de thìde fhad 's a bha poilis a' rannsachadh na thachair.

Cùram

Tha dragh ann gum bi mòran a bharrachd dhachaighean-cùraim prìobhaideach ann an Alba a' dùnadh mura tèid aonta a dhèanamh leis na h-ùghdarrasan ionadail mu phàigheadh agus cùmhnantan obrach. Thuirt Cùram Alba nach eil an cùmhant le Cosla, Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail, a tha a' stèidheachadh pàigheadh nan dachannan-cùraim prìobhaiteach, idir freagarrach leis mar a tha cosgaisean ag èirigh. Thuirt Cosla nach urrainn dhaibh an còrr a chur ris an tairgse pàighidh a th' ann. Thuirt Ministear a' Chùraim Shòisealta, Maree Todd, gu bheil an Riaghaltas deònach bruidhinn ris an dà thaobh mu fhuasgladh air an t-suidheachadh.