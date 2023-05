Tha e air a thighinn am follais gun do mhol Comhairle nan Eilean Siar bho chionn trì bliadhna gum bu chòir stad a chur air an obair-togail air Slige 802 aig Gàrradh MhicFhearghais.

Dh'innis Riaghaltas na h-Alba an t-seachdainn seo gun tèid a crìochnachadh air Chluaidh a dh'aindeoin 's gun do cho-dhùin sgrùdadh gum biodh e nas saoire dhaibh bàta a thogail am badeigin eile.

Seo Ruaraidh Rothach.