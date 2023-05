Tha dragh às ùr ann an ceann a deas an Eilein Sgitheanaich gun dèan atharrachadh air an t-seirbhis-aiseig eadar Malaig 's Armadal am bliadhna cron air turasachd san sgìre.

Chaidh am bàta a b'abhaist a bhith aca, An Coruisg, a ghluasad gu slighe eile agus tha dragh sa choimhearsnachd nach bi dà bhàta a' seoladh eadar Malaig agus Armadail air an t-samhradh seo, mar a chleachd.

Tha an aithris seo aig Alasdair MacLeòid.