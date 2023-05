Thog buidhnean carthannais agus saor-thoileach dragh mu àrdachadh ann am màl airson toglaichean Comhairle na Gàidhealtachd is iad ag ràdh gu bheil an t-ùghdarras ionadail a' cur an cuid obrach ann an cunnart.

A rèir cuid dhùblaich na tha iad a' cosg air màl bhon uiridh.

Dh'iarr comhairlichean dùbhlanach air a' chomhairle na cosgaisean a lùghdachadh an dàrna cuid.

Seo Eileen NicDhòmhnaill.