Foillsichidh Taigh-cluiche Eden Court prògram na fèis ciùil aca 'Fo Chanabhas' Dihaoine.

Mairidh an fhèis cha mhòr dà mhìos thar an t-samhraidh

'S e seo an còigeamh bliadhna dhen fhèis a bhios ann an teantaichean taobh a-muigh toglach Eden Court ann an Inbhir Nis.

Le barrachd, seo Calum MacLeòid.